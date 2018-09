Rui Águas participa em Londres na reunião de análise ao Mundial da Rússia 2018

23/09/2018 22:22 - Modificado em 23/09/2018 22:22

O seleccionador nacional de futebol, Rui Águas, encontra-se em Londres, Inglaterra, onde participa na reunião de análise ao Mundial FIFA 2018.

Durante dois dias o seleccionador nacional estará reunido com todos os treinadores que estiveram presentes no Mundial da Rússia. Neste domingo, o programa iniciou-se com a apresentação do grupo técnico da FIFA e de alguns treinadores, com principal destaque para o seleccionador francês Didier Dechamps que levou a França à conquista ao título mundial.

Para esta segunda-feira, 24, está agendada uma reunião entre os seleccionadores da Confederação Africana de Futebol (CAF). Segundo nota da FCF este encontro servirá para os presentes apresentarem as suas ideias e preocupações ao novo director de Desenvolvimento da CAF e ao secretário-geral adjunto para as competições do organismo máximo que gere o futebol africano.