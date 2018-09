Porto Novo: 400 habitações recuperadas em dois anos

23/09/2018 16:06 - Modificado em 23/09/2018 16:18

Quatrocentas habitações de famílias carenciadas foram recuperadas, nos últimos dois anos, em todo o município do Porto Novo, Santo Antão, no quadro dos programas de reabilitação habitacional, financiados pela edilidade e pelo Governo.

O edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, explica que essas casas foram reabilitadas no quadro dos programas “isdob compô bô casa” (ajude a arranjar a sua casa), financiado com recursos próprios do município, e pelo programa de reabilitação, requalificação e acessibilidades (PRRA), financiado pelo Governo.

Até 2020, o Executivo, no âmbito do PRRA, promete disponibilizar ao município do Porto Novo cerca de 50 mil contos para a recuperação de mais 150 habitações.

Fonte : Inforpress