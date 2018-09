NEYMAR É A KIM KARDASHIAN DO FUTEBOL»

Fiel ao seu estilo, Joey Barton fez duro ataque a Neymar comparando o internacional brasileiro do Paris Saint-Germain…a Kim Kardashian.

«O meu filho de seis anos, quando diz que quer ser o melhor do mundo, fala de Ronaldo, Messi e Salah. Nunca de Neymar. De resto, esse nome nunca é pronunciado lá em casa. É a Kim Kardashian do futebol», atirou o inglês, num artigo de opinião no diário L´Equipe.

«Não é o melhor do mundo, isso mesmo ficou demonstrado no Mundial da Rússia. Não está ao nível de Ronaldo ou Messi e tem vários jogadores à frente dele», sustentou Barton, rematando, corrosivo: «Neymar, mais que um fenómeno de futebol, é um fenómeno de publicidade, como as Kardashian.»