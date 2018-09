AAC : Tarifa Máxima de Preços provoca redução de nos voos inter-ilhas

21/09/2018 17:09 - Modificado em 21/09/2018 17:09

A Autoridade Reguladora da Aviação Civil , AAC, anunciou esta manhã a adoção da nova Tarifa Máxima de Preços . Essa medida que entra em vigor no dia 28 de Outubro, vai provocar a redução do preço das tarifas em todos os voos inter-ilhas . Por exemplo, na rota Praia/São Nicolau, a redução é na ordem dos 18 %, ao passo que entre São Filipe/São Nicolau a redução situa-se nos 19 %, entretanto mantém-se a política de peso minímo nos 20 quilos por passageiro.

Para a AAC esta medida pretende uma adequação aos novos paradigmas do transporte aéreo doméstico “Com estes reajustes nos valores da tarifa máxima por origem e destino no setor doméstico, quer a nível de valores, quer a nível da publicação de todas as combinações de linha origem e destino, pretende-se uma adequação aos novos paradigmas do transporte aéreo doméstico, caraterizando o mercado nacional sem restrições a partir de todos os aeroportos.