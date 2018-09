HBS terá ao final do ano serviço de radiologia completamente remodelado

21/09/2018 17:03 - Modificado em 21/09/2018 18:59

A informação foi avançada, esta manha pela, direcção clínica do hospital, durante uma conferência de imprensa. Esta avançou que o hospital já tem disponíveis os aparelhos de exames complementares, financiados pelo fundo Kowait, e que até ao final do ano o serviço de radiografias do hospital estará pronto para receber os equipamentos.

Jamira Sousa, Directora Clínica do Hospital Baptista de Sousa, adiantou que “finalmente este mês” o hospital recebeu os equipamentos e que numa primeira fase serão instalados os aparelhos de radiologia como é o caso dos aparelhos de raio X portátil, raio X simples e digestivo.

Mais ainda, a parte antiga do serviço de radiologia que está em más condições irá, muito brevemente, receber obras para que estes aparelhos sejam instalados da melhor forma possível e que estas obras serão financiadas a 100% pela empresa COPA. A parte “velha” do serviço “necessita de ser reabilitada para dar melhores condições de segurança aos doentes e de operacionalidade ao pessoal técnico e aos equipamentos onde as pessoas possam se sentir seguras e bem acolhidas”.

Jamira Sousa, avança que no ano passado foi possível efectuar cerca de 30 mil exames entre radiografias, ecografias, ecocardiogramas e mamografia e, mesmo assim, “continuamos com uma longa lista de espera” e assegura que com os aparelhos agora disponibilizados, o serviço vai conseguir dar vazão aos exames e satisfazer melhor os pacientes. Além de que “teremos suplentes” pois os anteriores serão reabilitados.

Realça ainda que no banco de urgências terá um serviço fixo, o que facilitará as pessoas.

As obras de requalificação compõem, nomeadamente a construção de um tecto “falso”, para impedir as infiltrações quando chove e assim evitar risco de acidentes. Sem adiantar uma data precisa para o arranque das obras, a Directora Clínica afirma, no entanto, que terão a duração de dois meses. A mesma aproveitou para informar sobre possíveis constrangimentos na realização das radiografias não urgentes, decorrentes da realização das obras e instalação dos equipamentos.