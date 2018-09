UCID : Com a ratificação do SOFA Cabo Verde passa de não-alinhado para alinhado

A UCID defende que o Presidente da República, “não acautelou os interesses dos cabo-verdianos ao ratificar o SOFA.

Em declarações à Inforpress, o presidente regional da UCID e deputado nacional, João Luís, criticou Jorge Carlos Fonseca porque “não previu consequências que poderá ter a qualquer momento”, já que com esta assinatura “Cabo Verde passou de país não-alinhado para país-alinhado.”

“Recebemos com muita surpresa a decisão do Presidente da República da ratificação do SOFA, visto que ele levou tanto tempo para decidir sobre essa questão e pensávamos que ele iria tomar uma decisão mais acertada poupando os cabo-verdianos, e por outro lado, percebendo as indicações que vieram da sociedade civil ao longo da discussão do referido diploma”, criticou o deputado João Luís.