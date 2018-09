PAICV quer que TC fiscalize o “SOFA”

Como se esperava a ratificação do Status of Forces Agreement, (SOFA) pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, não colocou um ponto final no assunto.

Julião Varela , Secretário-geral do PAICV, diz que o seu partido vai pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva do SOFA.

“É uma decisão que já tínhamos comunicado à Nação, que em caso da ratificação por parte do senhor Presidente da Republica, o PAICV se reservaria ao direito de solicitar a fiscalização sucessiva junto do Tribunal Constitucional. É uma prerrogativa que o Regimento e a Constituição dá aos deputados. Nós temos número de deputados suficientes, que serão no mínimo quinze”.