Mosteiros : Agente da PN perde vida enquanto pescava

20/09/2018 23:57 - Modificado em 21/09/2018 00:33

Um agente da Polícia Nacional e representante da Agência Marítima Portuária (AMP) nos Mosteiros, perdeu a vida no mar, nas proximidades da localidade de Relvas, zona sul do município dos Mosteiros, enquanto pescava . As autoridades policiais resgataram o corpo por volta das 15:00 hora do dia 20. A operação foi levada a cabo por um grupo de mergulhadores de São Filipe. Ainda não está esclarecido como ocorreu a morte do agente da PN e tão pouco as causas , mas sabe-se “que se tratava de um indivíduo com muita experiência no mar e que conhecia o local para onde habitualmente se deslocava, acredita-se que o mesmo ter-se-á sentido indisposto e depois arrastado pelas águas”. O que se sabe é que o incidente foi registado quando o filho se deslocou a estância piscatória para levar o pequeno-almoço e não encontrou o pai nas proximidades.

O corpo foi retirado no arrastadouro da praia d’Lantcha, na cidade de Igreja, Mosteiros e encaminhado para o centro de saúde.