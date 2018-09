Presidente do CSMJ acha que o Tribunal da Relação de Sotavento deve ficar na Praia

O Presidente do CSMJ considera que a instalação do Tribunal da Relação de Sotavento na cidade de Assomada (interior de Santiago) “não facilitou as coisas uma vez que o juíz tem que se deslocar da Praia para Santa Catarina e, mais do que isso, o grosso dos recursos que tramita na região de Sotavento é oriundo do Tribunal da Praia.” Por isso defende “que faria mais sentido que o Tribunal da Relação de Sotavento tivesse a sua sede na Praia”.