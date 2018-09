Ryan Mendes marca o seu quarto golo pelo Al Sharjah

O extremo internacional cabo-verdiano Ryan Mendes, do Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos, marcou o golo do empate, na vitória, hoje, da sua equipa, frente ao Al-Ahli Dubai, por dois a um, em jogo fora de portas. Jogo a contar para a terceira jornada do campeonato.

O golo do internacional cabo-verdiano surgiu aos 44 minutos da primeira parte, isto depois da equipa estar a perder por 1-0, após o golo apontado por Ayovi, aos 34 minutos. O golo da vitória do Sharjah foi marcado por Coronado ao minuto 53 da segunda parte. Ayovi ainda teve nos pés a oportunidade do empate quando a equipa beneficiou de uma grande penalidade aos 90 minutos numa oportunidade que este desperdiçou. Triunfo difícil e importante que colocou de forma provisória equipa na liderança do campeonato com nove pontos, fruto de três vitórias em três jogos disputados.

Com o golo apontado nesta partida Ryan Mendes chegou aos quatro golos no campeonato, alcançando assim os segundos melhores marcadores da prova. A lista é liderada pelo brasileiro Welliton, companheiro de Ryan Mendes, que já fez até esta altura o gosto ao pé por cinco vezes. Na próxima jornada o Sharjah irá receber no seu reduto a formação do Al Fujairah.