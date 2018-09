Ranking FIFA: Cabo Verde cai para a posição 67

20/09/2018 21:16 - Modificado em 20/09/2018 21:16

A selecção Cabo-verdiana de Futebol desceu três posições no Ranking da FIFA e passa a ocupar a 67ª posição com 1.350 pontos, de uma tabela que passa agora a ser liderada, pela primeira vez desde a sua criação,por duas equipas: Bélgica e França, isto depois da actualização feita hoje, 20 de Setembro.

Apesar disso, nos PALOP Cabo Verde mantêm-se líder. A nível africano do Ranking FIFA Cabo Verde destaca-se no 12º lugar, o último lugar desta poule que é comandada pela Tunísia que ocupa a 23ª posição.

A nível Mundial o “top ten” a Bélgica agora é líder, isto após destronar a França, campeã do Mundo, que caiu para a segunda posição e é seguida pelo Brasil, Croácia, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Suíça, Espanha e Dinamarca. De realçar que esta actualização foi feita nos novos moldes definidos pela FIFA, onde seguem-se as regras (Somar/diminuir pontos por resultados nos jogos no período analisado, em vez de tirar a média como na fórmula anterior; Quem fica sem jogar preserva a sua pontuação, sem a retirada do que ganhou nas últimas partidas disputadas; Pontos são diminuídos por derrotas ou empates em confrontos contra selecções com pior classificação no Ranking, com excepção de partidas de “mata-mata” em torneios importantes, como a Copa do Mundo).