Porto Novo: Governo investe 457 mil contos nos próximos dois anos

20/09/2018 21:05 - Modificado em 20/09/2018 21:28

No âmbito da visita do Ministro de Estado de Cabo Verde, Fernando Elísio Freire, aos três concelhos de Santo Antão, o município do Porto Novo foi o último a receber o governante. Este mostrou-se muito satisfeito pelas parcerias e os compromissos do Governo com a ilha de Santo Antão, em particular com o município do Porto Novo.

Durante a visita de quatro dias a Santo Antão, Fernando Elísio Freire esteve anteriormente nos concelhos do Paul e da Ribeira Grande tendo terminado, nesta quinta-feira, no Porto Novo. Um município em obras assim o descreve o Ministro, que apontou como exemplos a localidade de Chã de Norte, onde foi feita uma passagem hidráulica muito importante para resolver os problemas que são causados na época das chuvas, ou seja o isolamento das populações. Freire enaltece ainda o ordenamento da bacia hidrográfica de Jorge Luís, entre outras obras que o Governo, em parceria com a autarquia local, está a trabalhar para dotar o concelho de todas as condições para que possa cumprir o seu papel no desenvolvimento de Cabo Verde.

Fernando Elísio Freire afirma ainda que o Governo vai continuar a investir no município do Porto Novo e que nos próximos dois anos será feito um investimento de 457 mil contos “para dotá-lo de todas as condições a nível de políticas sociais e económicas, através de sua reabilitação, requalificação e estruturação”. O desencravamento da localidade de Tarrafal de Monte Trigo e de todas as outras localidades encravadas no município, com grandes potencialidades a nível turístico, agrícola e piscatória, é apontado por Freire como sendo um projecto de especial importância para o Governo.

De realçar que na quarta-feira, 19, no Porto Novo, o governante presidiu ao acto de inauguração da rede eléctrica no bairro de São Tomé.