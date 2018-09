A Enapor lança concurso para subconcessão das Marinas em Cabo Verde

20/09/2018 13:00 - Modificado em 20/09/2018 13:00

O concurso vai decorrer em duas fases. Na primeira além do anúncio de concurso , inclui o programa, do qual constam as informações concernentes à tipologia das infraestruturas e características essenciais .Já na segunda fase, com o Caderno de Encargos disponível, a Enapor convida os concorrentes pré-selecionados para apresentarem as propostas técnicas finais e as propostas financeiras, para que “se possam também determinar eventuais correcções que se justifiquem às propostas técnicas iniciais, ou modificações pontuais introduzidas em relação aos documentos do concurso”. O concurso é direccionado a empresas nacionais e internacionais que têm até 02 de Novembro para entregar das propostas.