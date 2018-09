O PM satisfeito com a ratificação do acordo SOFA

20/09/2018 13:02 - Modificado em 20/09/2018 13:02

O primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva, mostrou-se satisfeito com a ratificação pelo Presidente da Republica do acordo com os EUA conhecido por SOFA.

Publicamos na integra o post publicado no Facebook do PM

“Congratulo-me com a decisão do PR em ratificar o Acordo SOFA.

É um momento importante nas relações com os EUA, país que alberga a maior e a mais antiga diáspora cabo-verdiana.

Abre condições para o aprofundamento das relações com os EUA em matéria de Segurança e Defesa, particularmente nos domínios da segurança marítima e da prevenção e combate ao crime transnacional fronteiriço e da prevenção e luta contra o terrorismo.

A nossa localização geo-estratégica e as vulnerabilidades de país pequeno exigem alianças fortes que reforcem as condições estruturais de segurança do país e o coloque em condições de contribuir para a segurança cooperativa, nomeadamente para fazer face a ameaças relacionadas com o tráfico de droga, de armas e de seres humanos, pesca ilegal, pirataria marítima e terrorismo.

Nenhum país consegue garantir a segurança e fazer face a ameaças regionais e globais de forma isolada. É por essa razão que existem alianças, parcerias e cooperação entre estados e entre instituições.

O facto de existir o SOFA não elimina e não impede acordos de cooperação militar com outros países como são, de há vários anos, os casos de Portugal, França, Espanha, Reino Unido, Brasil e Senegal.

Qualquer relação bilateral ou multilateral, em qualquer domínio, rege-se e reger-se-á sempre pelos valores da paz, da liberdade e do respeito pelos direitos humanos por que Cabo Verde se orienta.”