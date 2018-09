Catálogo “Interior das Nossas Casas” – um registo histórico para futuras gerações

20/09/2018 12:32 - Modificado em 20/09/2018 12:41

Foi apresentado esta quarta-feira, 19 de Setembro, no Centro Nacional de Artes, Artesanato e Design (CNAD), o catálogo “Interior das Nossas Casas”, produzido no âmbito da Feira – URDI 2017.

Para o Ministro da Cultura e Industrias Criativas, que esteve presente no acto, o registo histórico é fundamental para as próximas gerações, afirma que tal como Manuel Figueira, Luisa Queirós e Bela Duarte fizeram questão de registrar em livros, documentos e manuscritos tudo aquilo que foi o processo de pesquisa, também acreditamos que para acrescentar a este trabalho já feito é necesario continuidade de publicações. “Este é só o primeiro de muitos catálogos que vão acontecer”, assegura Abraão Vicente.

Com este catálogo disponivel ao público informa ainda que, brevemente, vai ser publicado um outro relacionado com o URDI, mas com “um outro projecto concreto do ano passado” e também está a ser peparado o catálogo da colecção nacional de arte contemporánea caboverdiana da coleção pública. “Vamos continuar a fazer este tipo de trabalho, na ideia de documentar o trabalho que está a ser feito, não só pelo MCIC, mas também em conjuto com artistas que têm trabalhado com as instituições ligadas ao MC.

Para o ministro este é um registo de memória que a CNAD tem estado a fazer no Mindelo, e garante que a nível nacional as indicações são as mesmas e com a apresentação das artistas que estão na base dos projecto.

Durante a sua estadia na ilha de São Vicente, o titular da pasta da Cultura e das Indústrias Criativas, adiantou que irá manter encontros de trabalho com artistas e criadores, bem como realizar uma visita de seguimento da reabilitação do CNAD, o plano estratégico do Centro Cultural do Mindelo (CCM), entre outros planos no setor da cultura.

Na agenda consta ainda um encontro com a Liga do Carnaval (LIGOV).