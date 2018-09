Fernando Elísio Freire “o papel dos municípios tem sido decisivo na construção de um Cabo Verde melhor”

20/09/2018 00:15 - Modificado em 20/09/2018 00:15

O Ministro de Estado de Cabo Verde, Fernando Elísio Freire, durante a sua visita ao Concelho da Ribeira Grande, em Santo Antão, mostrou-se satisfeito com o andamento das obras financiadas pelo Governo e levadas a cabo pela Câmara Municipal, salientando que o novo modelo de relacionamento com o poder local, baseado no princípio da complementaridade, está a cumprir o seu propósito, que é o de melhorar a vida das pessoas.

O governante no encerramento da sua visita ao Município da Ribeira Grande, afirmou que nos últimos dois anos, estão sendo concretizados importantes compromissos assumidos com o Município, sobretudo na gestão de importantes recursos financeiros deste país, nomeadamente o Fundo do Turismo, Fundo Rodoviário e o Fundo do Ambiente e a sua afectação a projectos concretos, de acordo com os fins a que se destinam e com total transparência. “O papel dos municípios tem sido decisivo na construção de um Cabo Verde melhor” destaca o ministro.

Fernando Elísio Freire, sustenta que o Governo irá disponibilizar um montante de 20 mil contos para o polidesportivo coberto da Ribeira Grande, cujas obras devem arrancar em Outubro próximo.