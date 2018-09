Ano escolar na Boa Vista parece ter iniciado com…”o pé esquerdo”

20/09/2018 00:08 - Modificado em 20/09/2018 00:10

O ano escolar na ilha da Boavista não teve o arranque esperado. Tanto no ensino primário como no secundário. Isto deve-se à falta de equipamentos para o liceu da Escola Secundária da Boavista, ao passo que a Escola Primária Riba de Alto encontra-se em trabalhos de pintura.

Quanto à escola secundária o adiamento, do início das aulas, para a próxima quinta-feira dia 20, deve-se ao atraso na chegada de equipamentos para a mesma. Segundo Risandra Gabriel, a delegada de educação na ilha, um atraso na chegada do navio que transportava os materiais impediu o início das aulas. Porém, o material já se encontra na ilha, decorrendo já a montagem dos equipamentos e marcado o início das aulas para quinta feira.

Quanto à Escola Primária Riba de Alto, na cidade de Sal Rei, também ela teve um inicio de ano escolar atípico pois, ainda decorrem os trabalhos de pintura no estabelecimento de ensino, isto numa altura que as aulas já se iniciaram. Esta situação tem deixado os pais preocupados pois as crianças têm assistido ás aulas, no preciso momento em que estão sendo feitas as pinturas. “Ainda hoje fui matricular o meu filho, nem mesmo a gestora aguentava o cheiro e disse-me para mudarmo-nos para outra sala, porque o cheiro estava fazendo-lhe mal. Imagino o que isto fará com as nossas crianças” escreve uma internauta no Facebook. Outros pais não entendem os motivos destes trabalhos serem feitos agora, visto que já la vão quase três meses desde que as crianças entraram de férias.