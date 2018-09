A montanha pariu um rato : PR ratifica SOFA

19/09/2018 18:07 - Modificado em 19/09/2018 18:07

É caso para citar o adágio popular : a montanha pariu um rato para anunciar a ratificação pelo Presidente da Republica do acordo militar com os Estados Unidos (Status of Forces Agreement, SOFA). Como este online tinha avançado a decisão foi tornada pública, as 17 horas , numa comunicação ao País . Para justificar a ratificação do SOFA, Jorge Carlos Fonseca afirmou não ter encontrado qualquer indício de inconstitucionalidade no documento, apesar de reconhecer que algumas disposições são susceptíveis de gerar diferentes pontos de vista, numa alusão particular à norma que prevê que os militares americanos que cometam um crime em território nacional fiquem sob alçada da justiça militar do seu país.

Concluiu dizendo :

“Em consciência, não vislumbrei no acordo qualquer matéria que me tenha suscitado duvidas fundadas sobre a sua constitucionalidade”.

Ao seja perante tudo o que foi levantado pela oposição e que chegou a anunciar uma crise entre o Governo e a Presidência da Republica e o suspense criado por este , tudo indica que a “ montanha pariu uma rato” e usando a metáfora de um cartoon do Expresso das Ilhas “ JCF já pode voltar a dormir no sofá “, sem problemas