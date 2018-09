Mindelo recebe encontro de Ministros da Administração Interna da CPLP

A cidade do Mindelo vai acolher, em Novembro deste ano, um encontro de Ministros da Administração Interna da Comunidade dos Países Africanos de Língua Portuguesa (CPLP), que terá como tema central a questão da mobilidade na Comunidade.

O anúncio foi feito pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, esta terça-feira, durante uma conferência de imprensa para falar da visita que efectuará aos Estados Unidos da América (EUA), de 21 a 27 deste mês, onde irá representar o Estado de Cabo Verde na 73º Assembleia Geral das Nações Unidas, prevista para os dias 26 e 27 de Setembro.

“Haverá um encontro de Ministros da Administração Interna da CPLP no Mindelo em Novembro sobre a questão da mobilidade. Creio que pode-se dar um passo importante, temos esses dois anos que, para mim, é fundamental para a nossa presidência avançarmos bem nessa área”, revelou o Presidente da República.

O mais alto magistrado da Nação avançou ainda que durante a sua estada em Nova Iorque irá reunir-se, informalmente, com os Chefes de Estado e do Governo da CPLP para falarem sobre essa questão.

Questionado sobre a medida do Governo português que facilitou o processo de aquisição de vistos para estudantes e empresários cabo-verdianos, Jorge Carlos Fonseca congratulou-se com essa medida que, no seu entender, é um “bom sinal” sobre a questão da mobilidade.

O Chefe de Estado adiantou igualmente que teve informação de que o Governo de Portugal estava a preparar um diploma que visa facilitar todo o processo de aquisição de vistos sobretudo a nível burocrático.

Inforpress