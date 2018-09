Investidor holandês avança com Resort no Porto Novo

O investidor holandês Marcel Van der Schild apresentou ao Presidente da Câmara Municipal do Porto Novo um projecto para a construção de um resort de médio porte nesse município. O projecto, que desde do mês Junho está a ser discutido entre os responsáveis locais e o investidor, foi bem acolhido pela autarquia por “se tratar de um empreendimento que vai alavancar o turismo em Santo Antão e melhorar significativamente a oferta” considera Aníbal Fonseca . O empreendimento aposta nos desportos náuticos e no voleibol de praia como atractivos extras. Este empreendimento é um dos vários investimentos privados, que ultrapassam os dez milhões de euros, que podem ser concretizados a curto, médio e longo prazo, no município do Porto Novo.