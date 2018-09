Sal – Alegado violador em prisão preventiva

19/09/2018 12:48 - Modificado em 19/09/2018 12:48

A detenção ocorreu, segundo nota da Policia Judiciária, fora do flagrante delito e pela suspeita de um crime de abuso sexual de menor, com penetração e de forma continuada.

De acordo com a mesma fonte, o suposto violador, um jovem de 26 anos, foi detido, esta terça-feira, 18, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS –, em cumprimento de um mandado do Ministério Público. O detido foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judiciário de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo lhe sido aplicado a Prisão Preventiva.