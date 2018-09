CNAD apresenta: Catálogo “Identidade – Interior das Nossas Casas”

19/09/2018 00:41 - Modificado em 19/09/2018 00:47

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, sob tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, apresenta esta quinta-feira, o catálogo, “Identidade – Interior das Nossas Casas” no âmbito do Salão Design Created in Cabo Verde – URDI 2017 – no dia 19 de Setembro, pelas 18h, no CNAD.

De acordo com o CNAD, esta é uma acção inédita e visa registar, promover e, por sua vez, sistematizar o trabalho realizado na área do artesanato e do design enquanto matéria de estudo.

Esta apresentação contará com a presença do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrãao Vicente, do Diretor do CNAD, Dr. Irlando Ferreira e da Professora e Designer Joana Campante, curadora da exposição “Identidade-Interior das Nossas Casas” e responsável pela edição do respectivo catálogo.