Fred D.Lima lançou o seu mais recente single intitulado “My Dream”.

19/09/2018 00:25 - Modificado em 19/09/2018 00:25

Trata-se de mais uma produção discográfica do artista que passa, doravante, a ser representado pela ME Music, produtora musical da Multi-Eventos, com a sua sede na ilha de São Vicente.

Após 22 anos de carreira, com vários sucessos no seu percurso, o artista FRED D. LIMA, finalmente, decide lançar o seu maxi single (4 faixas) intitulado MY DREAM. Um trabalho intenso de vários meses que se encontra agora disponível e cuja produção contou com os serviços do diretor Jima Kanor, diretor de clipes das maiores estrelas de Zouk, Dance Hall e Kizomba.

Confira a entrevista:

Notícias do Norte: Fala-nos sobre o seu percurso artístico.

Fred Lima: Desde cedo, cerquei-me de um universo musical muito variado pois os meus pais ouviam muita música africana, afro-americana e latina. Nos anos 80, fui parte integrante de várias bandas de rap francesas, como DJ, enriquecendo minha experiência musical.

Notícias do Norte: Quais os seus estilos?

Fred Lima: A minha música é um cocktail de estilos muito variado: Kizomba, Cabo Love, Zouk, Hip-Hop e RnB.

Notícias do Norte: Primeira experiencia musical, como aconteceu?

Fred Lima: Surgiu a convite do meu irmão Manu Lima, um dos líderes do grupo CABO VERDE SHOW, tive a oportunidade de ter minha primeira experiencia, participando da gravação do título “EH! MENINA”, do álbum “Nos Amours” deste grande grupo, lançado em 1994.

Na sequência deste trabalho, acompanhei o grupo na sua tournê pela Europa, África e Estados Unidos. De regresso a França conheci o compositor Denis Claveau, Produtor do cantor LAAM. Após alguns meses de trabalho intenso, produzimos um modelo, que foi apresentado a José Da Silva, diretor do rótulo LUSÁFRICA, distribuído pela SONY MUSIC FRANCE e produtor da diva Cesária Évora. Aprovando o modelo, José da Silva decide assinar o meu primeiro e segundo álbum que foram grandes sucessos nos anos 95 a 97.

A seguir à gravação do meu primeiro álbum viajo pela primeira vez a Cabo Verde, país das minhas origens, para rodar meu primeiro videoclip “Ta Cola Nha Terra”.

Notícias do Norte: Como foi a experiência?

Fred Lima: Este clip foi escolhido como favorito na MCM África várias vezes e foi nº 1 nos sucessos da televisão Cabo-verdiana. Fiz várias tournées promocionais para a TV e Rádios de Cabo Verde, na Europa e nos Estados Unidos, onde comecei a trabalhar com DJ BABY-T em remixes das minhas músicas. Motivado por essas experiências, comecei a trabalhar no meu segundo álbum. Voltei várias vezes a Paris para gravar programas de TV e dar concertos.

Notícias do Norte: Antes de atuar a solo, pertencia a banda BOSS EN FORCE.

Fred Lima: Foi numa altura em que fiz uma aparição no M6, no show Charlie e Lulu, na Hit Machine, onde fiz um grande amigo, SHAKANELEE (chamado Skaka), um rapper com múltiplos talentos. Sua voz surpreendente que me conquistou e já faz 20 anos que dura essa amizade. Após formar a banda BOSS EN FORCE com Skaka e DJ BABY-T, iniciamos os trabalhos para um 3º álbum, que enquadrava uma mistura explosiva de línguas (crioulo cabo-verdiano, inglês, línguas africanas, francês, dialetos dos índios ocidentais, etc.)

Para finalizar rodamos o vídeo do título – “Dança Cu Mi”, em Cabo Verde. Este trabalho revelou-se um grande sucesso. A seguir, fiz uma co-director com o artista e produtor-estrela de zouk ALI ANGEL, no título SIRENA. Finalmente produzi o título LOVE CONTROL (linde), que pode ser encontrado na compilação Kizomba Afro Latino, produzida pelo rótulo LUSÁFRICA.

Notícias do Norte: E agora?

Fred Lima: Após 22 anos de carreira convido-os a descobrirem meu novo trabalho MY DREAM, incluído no meu Maxi Single e já disponível para venda, desde 13 de abril de 2018 em formato Digital e CD. Vídeo clip esse que foi realizado em Guadalupe.