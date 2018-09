Santo Antão: Ministro do Estado visita obras financiadas pelo Governo em Ribeira Grande

19/09/2018 00:01 - Modificado em 19/09/2018 00:01

O Ministro dos Assuntos Parlamentares, da Presidência do Conselho de Ministros e Desporto, Fernando Elísio Freire, encontra-se em Santo Antão desde segunda-feira, 17, para uma visita de quatro dias aos três concelhos. Nesta terça-feira, 18, esteve na Cidade da Ribeira Grande, onde visitou algumas obras financiadas pelo Governo no âmbito dos programas de reabilitação e acessibilidades, dos fundos do ambiente e turismo.

A visita à ilha teve inicio na segunda-feira, 17, onde presidiu, no Porto Novo, ao acto solene da abertura do ano lectivo. Com a agenda bastante preenchida, esteve ainda no Paúl. Na Ribeira Grande, Fernando Elísio Freire, acompanhado pelo Presidente da Câmara Municipal local, Orlando Delgado, esteve em Ponta do Sol e Penha de França onde pôde constatar o andamento das obras de requalificação urbana, e do projecto para do futuro pavilhão coberto. O governante visitou também o sistema de abastecimento de água em Pinhão, e as obras de recuperação habitacional em Chã de Igreja e Cruzinha.

A visita ficará concluída nos dias 19 e 20, com a sua deslocação à Cidade do Porto Novo, com a sua visita a várias obras de requalificação urbana, presidindo, também, à inauguração da rede de baixa tensão e iluminação pública de Alto de São Tomé.