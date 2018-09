Prisão preventiva e TIR para dois suspeitos de tráfico e consumidor

18/09/2018 23:50 - Modificado em 18/09/2018 23:53

Dois indivíduos encontrados na posse de cocaína, no Sal, ficaram em Prisão Preventiva. O terceiro indivíduo, o alegado consumidor, ficou sob TIR. Os dois homens, de 37 e 49 anos foram detidos durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão, na noite de sábado, 15, posse de 95.5 gramas de cocaína.

Os dois suspeitos foram detidos na sequência de uma investigação dirigida pela Policia Judiciária, que os tinha sob investigação há seis meses. A PJ não forneceu mais nenhum dado sobre a investigação.

No entanto, sabe-se que estavam a ser investigados através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS, quando aconteceu o flagrante, na localidade de Santa Maria.

O terceiro indivíduo detido nos arredores do local, apresentado ao tribunal, suspeito de ser um consumidor, ficou sob TIR. Estava na posse de 5 gramas de cannabis.