PR fará comunicação ao País para explicar a sua posição sobre o SOFA

18/09/2018 23:39 - Modificado em 18/09/2018 23:39

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, vai acabar com o suspense á volta da decisão que terá de tomar sobre o (Acordo Militar entre Cabo Verde e os EUA – SOFA) . Para isso chamou para si os holofotes e , hoje, 19 , as 17 horas, irá fazer uma comunicação ao País explicando a sua posição sobre o assunto . Assim são apenas mais algumas de hora de suspense e vai-se ficar a conhecer a posição do PR sobre esse diploma que tem motivado a troca de “galhardetes” e arremessos entre o Governo e a oposição. E assim o PR cumpre a promessa que fez na entrevista concedida ao jornal Expresso das Ilhas

“Muito brevemente vou pronunciar-me sobre isto (Acordo SOFA), mas pronunciei-me sobre o processo que conduziu a essa assinatura. Achei e continuo a achar que em matérias como essa tem que haver uma articulação próxima com o Presidente da República, porque ele tem poderes constitucionais nesta matéria”

O jornal A Nação avançou numa edição recente que “o Presidente da República tinha aprovado o SOFA”. Mais logo acaba-se o suspense .