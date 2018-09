Rodrigo Martins : “As obras na Laginha vão cumprir com o planificado “

18/09/2018 23:25 - Modificado em 18/09/2018 23:25

O vereador da CMSV Rodrigo Martins considera que as obras que estão a ser realizadas , apesar do atraso , na Laginha, vão cumprir com o planificado. Garante que as obras já se encontram na sua fase final e que no decurso das mesmas foram contempladas mais algumas intervenções que visam a sua valorização. Nomeadamente, explica Rodrigo Martins, o melhoramento dos acessos à praia, a colocação de um maior número de bancos e de uma rampa em madeira na praia para acesso com maior conforto dos banhistas, o que ditou o alargamento do prazo de finalização das mesmas”.

Garante ainda que, a obra terá duas zonas de saídas das águas pluviais, uma a norte e outra a sul, uma vala de recolha em toda a extensão, que vai desde a Caravela até à saída da rotunda, que vai fazer com que haja um alargamento da pedonal e dos passeios em aproximadamente quatro metros

Esclarece ainda que se trata de uma obra que se enquadra num projecto mais amplo de requalificação de toda a “zona ribeirinha”, já em curso com as obras de reabilitação em asfalto da via do Mercado de Peixe até a Laginha, pintura da sinalização horizontal, criação de mais parques de estacionamento e melhoramento dos espaços verdes, no sentido de tornar esta “zona tão nobre, cada vez mais atractiva, segura e dinâmica para a criação de negócios e emprego”.

O lançamento da primeira pedra das obras de drenagem de águas pluviais na Laginha aconteceu em Abril deste ano. O projecto, realizado numa parceria entre a Câmara Municipal de São Vicente e a ENAPOR, orçado em cerca de 20 milhões de escudos, deverá estar concluído em finais de Setembro.