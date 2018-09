Paul vai receber investimento na ordem dos 241 mil contos nos próximos dois anos

18/09/2018 23:08 - Modificado em 18/09/2018 23:08

O Ministro do Estado cabo-verdiano, Fernando Elísio Freire, em visita ao concelho do Paul, Santo Antão, enalteceu a sua satisfação pelos trabalhos levados a cabo pela edilidade local, financiados pelo Governo, e assegurou que nos próximos dois anos o concelho irá receber investimentos na ordem dos 241 mil contos.

Fernando Elísio Freire garante que o Governo está a trabalhar para fazer do Município do Paul um Município importante para o desenvolvimento de Cabo Verde e que contribua fortemente para o desenvolvimento da economia a nível do turismo e da agricultura. Neste processo o Ministro sustenta que vão investir nos próximos dois anos cerca de 241 mil contos em novos projectos. Fernando Elísio Freire, sustenta que desses 241 mil contos, 120 mil vão para a requalificação da Orla Marítima, 69 mil contos para acessibilidades e 51 mil contos para a reabilitação de habitações.

“Estamos focados e vamos continuar a trabalhar para tornar todos os municípios de Cabo Verde em lugares aprazíveis” concluiu Fernando Elísio Freire, durante o acto do encerramento da visita ao concelho do Paul