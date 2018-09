Santo Antão : Autarcas pedem e governo confirma a introdução do ensino superior em 2019

18/09/2018 14:42 - Modificado em 18/09/2018 14:45

Com o início do novo ano lectivo os autarcas de Santo Antão voltam a lembrar ao Governo que a implementação do ensino universitário na ilha continua na agenda política. Anibal Fonseca , Presidente da Câmara Municipal de Porto Novo, lembrou ao ministro de estado Elísio Freire que “O ensino superior em Santo Antão foi sempre um compromisso deste Governo. Queremos, por isso, encorajá-lo a prosseguir nessa linha, criando as condições para que os nossos alunos possam frequentar o ensino superior em Santo Antão”.

Fernando Elísio Freire reafirmou o propósito do Governo de trazer o ensino superior para Santo Antão, explicando que a concretização dessa medida “passará pela reformatação de todo o ensino superior em Cabo Verde”, já em fase de estudo, que exigirá, também, “a reconfiguração de todas as universidades” no país.

O Governo diz estar a trabalhar no processo para a implementação do ensino superior em Santo Antão, que passará pela instalação e entrada em funcionamento, nesta ilha, a partir de 2019/2020, do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Agrárias.