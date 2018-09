Naturalização de Jovane Cabral : sai mais um português à pressão

De acordo com o jornal desportivo português “O Jogo”, o processo de naturalização de Jovane Cabral, extremo cabo-verdiano que está a ser destaque na equipa do Sporting, deverá estar concluído até ao final da semana. E, assim, saiu mais uma português à pressão, para a mesa do canto.

O jovem que é natural de Santa Catarina, em Cabo Verde, jogou no Desportivo de Nhagar e foi contratado pelo Sporting de Portugal depois de ser o melhor marcador nos Jogos da CPLP em 2014, realizados em Angola.

O jogador de 20 anos, que já jogou dois particulares pela selecção de Cabo Verde, rejeitou a última chamada do seleccionador Rui Águas, de forma a poder eventualmente representar a selecção portuguesa.