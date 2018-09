Novas taxas agravam clima de guerra comercial entre EUA e China

18/09/2018 11:13 - Modificado em 18/09/2018 11:13

Medidas anunciadas por Trump fazem com que metade das importações provenientes da China tenham taxas mais elevadas. Pequim já anunciou que irá retaliar.

Os EUA avançaram esta segunda-feira com o mais violento ataque até agora na guerra comercial com a China, ao anunciarem a imposição de taxas alfandegárias mais altas sobre 200 mil milhões de dólares de importações. Uma retaliação chinesa e novas medidas do lado norte-americano estão agora no horizonte, com uma escalada do conflito a parecer mais provável do que uma solução negociada.

Fonte: Público