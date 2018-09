ONU inicia hoje a 73.ª Assembleia Geral

18/09/2018 10:54 - Modificado em 18/09/2018 10:54

A Organização das Nações Unidas dá hoje início à 73.ª Assembleia-Geral, a decorrer até 05 de outubro em Nova Iorque, com a presença de líderes de 193 países, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa.

Osecretário-geral da ONU, António Guterres, preside à abertura da Assembleia-Geral na primeira sessão plenária desta edição, às 15h00 em Nova Iorque (20h00 em Lisboa).

A Assembleia-Geral discute, à semelhança de outros anos, a implementação de medidas mundiais nas áreas da paz, justiça, sociedade, economia e saúde, em sessões plenárias e reuniões oficiais de alto nível.

Em destaque vão estar o combate às armas, promoção dos direitos humanos, desenvolvimento socioeconómico, coordenação da assistência humanitária no mundo e a prevenção de doenças crónicas, tuberculose, malária e SIDA.

O programa deste ano inclui a Cimeira da Paz Nelson Mandela, com início a 24 de setembro, em homenagem ao centenário do nascimento do líder sul-africano e vencedor de um Nobel da Paz, Nelson Mandela.

O debate geral, com início na próxima terça-feira, 25 de setembro e com duração de nove dias, será submetido ao tema “Tornar a ONU relevante para todos: Liderança global e responsabilidade partilhada para sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis”.

A Assembleia-Geral é presidida por María Fernanda Espinosa Garcés, antiga Ministra da Defesa do Equador, quarta mulher a ocupar o cargo e a primeira da região da América Latina e Caraíbas.