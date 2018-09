Peck`s é reforço do Celtic da Praia para a temporada 2018/19

18/09/2018 00:25 - Modificado em 18/09/2018 00:29

O internacional cabo-verdiano Péricles Santos Pereira, 25 anos de idade, conhecido no mundo do futebol por Pek’s, natural de São Vicente, depois de uma passagem por Portugal, onde representou o Gil Vicente durante quatro épocas, vai ser novo reforço do Celtic da Praia. Pek’s assinou, com a equipa verde da capital, um contrato para a época futebolística 2018/19.

“Com os seus 1,94 m, Pek’s vem reforçar o sector defensivo, com a sua experiência e qualidade técnica”, escreve a equipa do Celtic na sua página do Facebook. De acordo com a Inforpress, o jogador está há um ano em Cabo Verde à espera de resolver alguns problemas burocráticos prometendo esclarecer oportunamente essa situação.

Pek’s saiu dos sub-19 do Batuque FC em 2010, onde rumou para os juniores sub-19 do Gil Vicente de Portugal. Na época 2012/13 o jogador foi promovido à equipa principal onde efectuou 7 jogos e apontou um golo. Nas temporadas 2013/14, 2014/15 e 2015/16 ao serviço dos “gilistas”, o defesa central fez 73 jogos, tendo marcado 5 golos. Na selecção de Cabo Verde, o defesa já soma quatro internacionalizações. Esteve presente no CAN 2013, na África do Sul, não tendo disputado nenhuma partida.