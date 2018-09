Arranca a Emissão do Cartão Nacional de Identificação nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava

A Ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lelis, estará presente, esta terça-feira, 18 de setembro pelas 9:30h, nas Instalações do Arquivo Nacional de Identificação Civil e Criminal, em Achada Santo António, para testemunhar o arranque da emissão do Cartão Nacional de Identificação (CNI) nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava.

Lançado em janeiro de 2018 pelo Ministério de Justiça e Trabalho, o Cartão Nacional de Identificação, passa assim, a ser emitido em 9 Conservatórias do país, concretamente: em Santo Antão (Paul, Porto Novo e Ponta do Sol), São Vicente, Brava, Fogo (São Filipe, Santa Catarina e Mosteiros) e Santiago (ANICC – Arquivo Nacional de Identificação Civil e Criminal e Assomada). Prevê-se ainda, dentro de poucos dias, a emissão do CNI na Casa do Cidadão na Praia, prevendo uma cobertura geral até dezembro.

O CNI (Cartão Nacional de Identificação) é um novo documento de identificação que vai proporcionar mais segurança no processo de identificação das pessoas, evitar a falsificação documental e o uso indevido da identidade alheia. Pelas suas valências de identificação, autenticação, assinatura digital e processamento, abre muitas possibilidades, vantagens e facilidades tanto para o cidadão como para administração em termos de modernização e simplificação administrativa.