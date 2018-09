PM : O Governo está a cumprir com os professores e promete mais

18/09/2018 00:06 - Modificado em 18/09/2018 00:06

O primeiro-ministro afirmou que o Governo está a cumprir com os professores e vai, durante este ano lectivo, resolver todos os pendentes de 2008 a 2015, referentes a reclassificações, progressões e promoções de cerca de 3.624 docentes. “Além desta resolução, vamos regularizar as dívidas acumuladas desde 2010 por não redução da carga horária, que até ao final de 2018 abrangerá 1.525 professores. A implementação do estatuto do pessoal docente, a melhoria das condições remuneratórias de 700 cozinheiras, assim como melhorias de escolas, fazem parte de medidas que se vai tomar neste sector” – assegurou o primeiro-ministro.

Para Ulisses Correia e Silva, um dos objectivos da sua governação é fazer da educação de qualidade um desígnio para o país que quer formar os jovens para as novas exigências do mundo actual, já que o sistema educativo deve ter capacidade de alavancar tudo o que tem a ver com o conhecimento e aprendizagem.