Ginástica Aeróbica: Thairine Fortes conquista medalha de Prata no Campeonato Africano

17/09/2018 16:10 - Modificado em 17/09/2018 16:10

O Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, através da sua rede social, Facebook, congratulou nesta segunda-feira, 17, a ginasta cabo-verdiana Thairine Fortes, de 15 anos de idade, que conquistou a medalha de prata, na 14ª edição do Campeonato Africano de Ginástica Aeróbica 2018, que decorreu de 12 a 14 deste mês, em Brazzaville, Congo.

Esta foi a primeira vez que Cabo Verde esteve presente numa edição do Campeonato Africano de Ginástica Aeróbica, pelo que Thairine Fortes, entrou para a história com um inédito segundo lugar, que lhe valeu a medalha de prata. Feito inédito da atleta de 15 anos, que competiu na categoria individual feminino, escalão júnior.

O Ministro do Desporto cabo-verdiano, Fernando Elísio Freire, começou por felicitar a atleta pelo feito histórico, enaltecendo esta sua grande conquista na maior competição africana de Ginástica. “Garra, persistência e determinação foram com certeza as armas da ginasta que com proeza soube levar a bandeira e elevar o nome de Cabo Verde. Cabo Verde está orgulhoso!”, concluiu Fernando Elísio Freire.

A atleta do Clube Desportivo Acroart, sediada na cidade da Praia, começou a praticar ginástica aos seis anos e já participou em alguns torneios internacionais, nos quais teve boas classificações. Nesta competição Thairine Fortes fez-se acompanhar pela treinadora Jennifer Ramos.