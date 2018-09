Cruz Vermelha de Cabo Verde e o seu papel nas causas sociais do país

Para o Presidente da República é de extrema importância a intervenção permanente da Cruz Vermelha no dia-a-dia das camadas mais vulneráveis da população, especialmente crianças, idosos e doentes crónicos, bem como imprescindível é a sua participação nas situações de emergências relacionadas com catástrofes naturais ou epidemias.

Por isso, considera os valores da humanidade e do voluntariado, entre outros valores perpetuados pela Cruz Vermelha, permanecem de extrema importância para a sociedade cabo-verdiana, particularmente para as novas gerações, constituindo um legado na construção de uma sociedade cada vez mais justa e solidária.

Jorge Carlos Fonseca fez estas considerações em declarações à imprensa à margem da cerimónia de inauguração do Salão Nobre “Dario dos Reis” e do Jardim Infantil da Cruz Vermelha “Ernestina Brito”, levada a cabo hoje, na Cidade da Praia.

Por seu turno, o presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo de Carvalho, reafirma o compromisso da nova direção da Cruz Vermelha em se dedicar ao trabalho com espírito de entrega em prol do bem-estar social e dignidade humana e sobretudo das camadas sociais mais vulneráveis da sociedade cabo-verdiana, isto, conforme disse, em conformidade com os valores e princípios da Cruz Vermelha.

E destaca que a atribuição do nome de Dario dos Reis ao Salão Nobre e Ernestina Brito ao Jardim infantil da Cruz Vermelha, teve como propósito reconhecer o trabalho e a dedicação que essas pessoas desempenharam no desenvolvimento e consolidação da instituição.

