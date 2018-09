Bombeiros controlam fogo no Auditório Nacional

17/09/2018 15:43 - Modificado em 17/09/2018 15:43

De acordo com o online o Pais um incêndio deflagrou no Auditório Nacional por volta das 12h15, desta segunda-feira, 17. Mas que foi imediatamente controlado pelos Bombeiros Municipais e que não houve danos materiais, excetuando o gerador que se perdeu na sequência do incêndio.

De acordo com esse online a origem do incêndio poderá estar no aquecimento de um gerador .

Em atualização