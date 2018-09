Homem que violou três crianças de 9 e 10 anos fica em prisão preventiva

17/09/2018 14:35 - Modificado em 17/09/2018 14:35

Continuam as detenções de predadores sexuais na ilha do Sal. Na passada sexta-feira a PJ deteve um homem suspeito de violar três crianças com idades compreendias entre os 09 e os 10 anos.

De acordo com o comunicado da PJ, os crimes ocorreram no espaço de tempo que vai de Janeiro a Junho de 2018.

O indivíduo, de 32 anos, detido através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, em cumprimento de um mandado do Ministério Público (MP), foi presente, na manhã de sábado, 15, às autoridades judiciárias competentes, para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido e para aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicado a Prisão Preventiva.