SpaceX vai mandar pela primeira vez um cliente para uma viagem até a Lua

17/09/2018 12:04 - Modificado em 17/09/2018 12:04

A SpaceX, empresa do bilionário e ultimamente controverso Elon Musk, anunciou, na noite desta quinta-feira (13), no Twitter, que assinou contrato com seu primeiro cliente privado para levá-lo à Lua. Mais especificamente, para voar ao redor do satélite natural no novo foguete BFR.

A companhia aeroespacial vai revelar o nome do passageiro na próxima segunda-feira (17), às 22h no horário de Brasília, por meio de uma transmissão no YouTube. Você pode clicar aqui e definir um lembrete para acompanhar o anúncio.

No ano passado, Elon Musk havia dito que dois humanos fariam a viagem até a Lua em 2018, mas agora devemos ter um atraso no cronograma, de forma que, como aponta o Engadget, a jornada aconteça a bordo do novo BFR, e não do atual foguete Falcon Heavy.

O BFR é o foguete que você na imagem que abre este post, uma renderização do novo veículo, segundo Elon Musk. A SpaceX espera que ele possibilite viagens ao redor do mundo, até a Lua e até mesmo a Marte. O foguete é composto, em sua maioria, por partes reutilizáveis.

O design do BFR foi apresentado pela primeira vez em setembro do ano passado, e a imagem desta quinta-feira traz algumas alterações, como barbatanas maiores na cauda e sete motores na base, em comparação com os seis da versão anterior.

Ninguém vai à Lua desde o fim das missões Apollo, nos anos 1970. Agora, a SpaceX quer puxar a fila. Quanto a foguetes, o BFR deve ao longo do tempo substituir os outros modelos da empresa, como o Falcon 9 e o Falcon Heavy.