Nova Iorque destrona Londres como centro financeiro global

17/09/2018 10:59 - Modificado em 17/09/2018 10:59

A incerteza em torno do Brexit está a prejudicar a expectativa dos investidores e das empresas financeiras.

Os fluxos de capitais fogem dos locais onde há problemas para encontrarem uma nova casa. É isso que está a acontecer em Londres, por causa do Brexit. Grandes bancos de investimento, seguradoras e outras financeiras estão gradualmente a sair da capital britânica para Nova Iorque.

De acordo com o La Vanguardia, que cita dados do Z/yen Global Financial Centres Index, um indicador que inclui vários dados, desde a OCDE até ao Banco Mundial.

Estes cálculos medem o ambiente para os negócios a qualidade do capital humano, o nível das infrastruturas, o desenvolvimento do setor financeiro e, ainda, a reputação das cidades. Com isto, é possível perceber qual é o centro financeiro global por excelência preferido pelos investidores.

De acordo com a publicação, o Brexit e a incerteza em torno das negociações entre o Reino Unido e a União Europeia estão a prejudicar a expectativa dos investidores. Este ano, o Reino Unido perdeu até oito pontos no ranking.

O mundo financeiro agora vê Nova Iorque como um destino preferido para os negócios (e não é a primeira vez).