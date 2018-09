Ilha do Sal : ADECO assina protocolo com Sindicatos

O acto da cerimónia de assinatura de protocolos de parceria entre as instituições acontece esta segunda-feira, em Espargos. Este é um acto que envolve a Associação de Defesa do Consumidor (ADECO), o Sindicato da Indústria, Comércio e Turismo (SICOTUR) e o Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública (SINTCAP).

Uma parceria que deverá unificar todo o sistema de relacionamento entre os trabalhadores e as entidades empregadoras do sector, como o contributo da Associação de Defesa do Consumidor e passar, no futuro, a cooperar em acções comuns, a dar apoio logístico mútuo na ilha do Sal, a promover actividades conjuntas e colaborar em regime de parceria na organização de actividades.

Uma parceria que deverá beneficiar as instituições que lutam por objectivos semelhantes. A ADECO pelo poder de compra dos consumidores, pela redução dos preços e pela melhoria da qualidade dos produtos, e os outros dois, no caso dos sindicatos, por melhores condições de trabalho e aumento do salário dos trabalhadores.

Segundo os representantes, as instituições querem uma parceria que seja a bem de todos e que satisfaça todos os envolvidos.