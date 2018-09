Santo Antão: Escolinha de Futebol do Tarrafal conquista campeonatos regionais sub-9 e sub-12

17/09/2018 00:52 - Modificado em 17/09/2018 00:52

A Escolinha de Futebol do Tarrafal da Ribeira Grande, conquistou neste domingo, 16, os campeonatos regionais das categorias de sub-9 e sub-12, campeonatos que foram disputados no campo de terra batida do Tarrafal.

No campeonato sub-9, onde participaram as equipas da Escolinha de Futebol do Tarrafal, Ladeira e Evoluindo Ponta do Sol, a equipa da Escolinha de Futebol do Tarrafal foi a mais regular da prova e chegou ao fim do campeonato com 10 pontos. O campeonato sub-9 ficou resolvido na penúltima jornada a favor da Escolinha de Futebol do Tarrafal. Na última jornada, apenas para cumprir o calendário, a equipa do Tarrafal empatou a zero frente ao Ladeira.

No campeonato regional de sub-12, por sua vez, estiveram em competição quatro equipas: Escolinha do Tarrafal, Ladeira, Evoluindo Ponta do Sol e Penha de França. Á entrada para a última jornada tudo estava ainda em aberto para as equipas do Escolinha de Futebol do Tarrafal e Evoluindo Ponta do Sol, que estavam separadas por apenas dois pontos, com vantagem para a equipa Escolinha do Tarrafal. Na última jornada, Evoluindo Ponta do Sol entrou primeiro em campo para defrontar o Penha de França, tendo o jogo terminado com um empatate a zeros. Resultado esse que abriu as portas do título à equipa da Escolinha do Tarrafal que também não foi além de um empate a uma bola no jogo frente ao Ladeira. Face aos resultados registados o Escolinha de Futebol do Tarrafal sagrou-se campeão com 10 pontos, ficando em segundo lugar a equipa do Evoluindo Ponta do Sol com 8 pontos.

Concluído assim a primeira edição dos campeonatos regionais sub-9 e sub-12 na Ribeira Grande, organizados pela Escolinha de Futebol do Tarrafal, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande, durante a entrega dos troféus o mentor deste projecto “Léla Delgado” fundador e treinador da Escola de Futebol do Tarrafal mostrava-se satisfeito pela forma como decorreram as duas provas. “Agradeco aos responsáveis das escolas de futebol, à Câmara Municipal da Ribeira Grande e ao seu Vereador, Francisco Dias, também ao “Dika” um grande amigo da nossa escola que está na Holanda, e a todos os pais que permitiram aos seus filhos participarem nestas competições” assegura «Lela» afirmando que este projecto é para continuar.

O Vereador da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Francisco Dias, fala em orgulho pela forma como o futebol juvenil tem sido encarado pelos dirigentes desportivos do Concelho. “Nós temos vindo a incentivar as escolas juvenis de formação, nomeadamente a Escola de Futebol do Tarrafal, a fazer torneios, tendo já organizado o torneio da festa do Município, isso para motivar os jovens a praticarem o desporto e a sentirem a competição saudável isto sendo ainda tão jovens. Estes campeonatos mostraram-nos que temos vários talentos, onde já vemos crianças com menos de 12 anos com muita técnica e profissionalismo, pelo que é de louvar o trabalho feito por estas Escola de iniciação”, afirmou o Vereador Francisco Dias, concluindo que se este trabalho se mantiver Santo Antão e Cabo Verde terão bons talentos para o futuro.