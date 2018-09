Jovens de Ribeirinha organizam campanha de limpeza

17/09/2018 00:31 - Modificado em 17/09/2018 00:31

Um grupo de jovens da zona de Ribeirinha (São Vicente), em colaboração com outras instituições organizaram, no passado sábado, uma campanha de limpeza ao redor da zona, com o foco nos principais pontos de acumulação de lixo e água, locais propícios ao aparecimento de mosquitos. O principal objectivo de tal iniciativa teve como propósito a prevenção de doenças na época das chuvas.

A campanha “Limpá bó Rua” foi, de acordo com o seu mentor, um acção de sensibilização alertando a população local, e não só, para a limpeza e preservação desses espaços como forma de prevenir o aparecimento e disseminação de doenças na época das chuvas. “Limpar para prevenir” foi o mote da campanha, que decorreu em diversos locais da cidade. O mentor da iniciativa explica que, em Ribeirinha, o grupo esteve em contacto com vários outros grupos espalhados pela cidade e que têm como preocupação o bem-estar da população. A comunicação foi bem efectivada entre todos e a envolvência um “sucesso”.

Pretendem que, a partir de agora, seja organizado todos os anos e esperam que a população adira ao projecto e apela aos outros jovens que se juntem a esta campanha porque “uma zona limpa é uma melhor saúde para todos”.

O lixo que foi amontoado nas diversas zonas, depois da campanha de limpeza, será depois recolhido pela CMSV.