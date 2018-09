Suicídio: identificação precoce dos problemas pode ser solução para evitar suicídio

17/09/2018 00:19 - Modificado em 17/09/2018 00:19

Na passada semana assinalou-se o Dia Mundial da Luta contra o Suicídio com vigílias em diversas praças do país. São Vicente não foi exceção e alguns locais aderiram a estas vigílias organizadas pela associação A PONTE.

De acordo com um técnico da associação de doentes mentais A PONTE, entrevistado por este online, o suicídio em Cabo Verde está entre as dez principais causas de morte do país e acredita que muitas destas mortes são passíveis de serem prevenidas.

Isso porque, garante, cerca de 90% dos casos de suicídio têm uma relação muita próxima com as doenças mentais, particularmente com a depressão, se bem que, por outro lado, existem problemas relacionados com o uso excessivo de álcool e drogas que têm uma relação próxima com o suicídio.

Por isso avança que é preciso identificar os problemas mentais, que estão associados ao suicídio, abordá-los correctamente, levando assim a que o suicídio possa ser prevenido.

A prevenção desta problemática, que é considerada de saúde pública, passa também pela comunicação, conforme nos adianta o mesmo técnico. “Também vamos ter que ser capazes de comunicar eficazmente e de forma responsável. Não devem existir tabus e conversar abertamente, mas de forma cautelosa, sobre a matéria, esclarece.

O essencial será a capacidade de retirarmos lições junto de pessoas que já lidaram, de perto, com o suicídio. Pessoas que já tentaram o suicídio e sobreviveram poderão ajudar. Poderão fornecer elementos que “nos ajudarão a prevenir o suicídio, bem como ser capazes de cuidar daqueles que tentaram o suicídio e sobreviveram e estão num estado de sofrimento, que tem tendências suicidas, para que não seja efectivada. Outro grupo importante para a recolha depoimentos, serão os familiares de pessoas que cometeram suicídio”.