Porto Novo : Mais de 700 alunos isentos de propinas

14/09/2018 15:14 - Modificado em 14/09/2018 15:14

Um total de 702 alunos do sétimo e oitavo ano, no Porto Novo, Santo Antão, não vai pagar propinas neste ano lectivo, no âmbito da medida do Governo de isentar, progressivamente, estudantes do ensino secundário do pagamento de propinas.

No ano lectivo transacto, apenas os alunos do sétimo ano foram abrangidos pela medida que, agora, foi alargada ao oitavo ano, “uma grande mais-valia” para as famílias que não terão que se preocupar com esses encargos, conforme a delegada do Ministério da Educação (ME) no Porto Novo, Felismina Reis.

“É uma grande mais-valia para integração, para mais educação e mais inclusão, que é o lema deste ano lectivo”, avançou a delegada do ME no Porto Novo, para quem essa medida demonstra que estão a trabalhar para que todos tenham a mesma oportunidade, estando em Monte Trigo ou na cidade do Porto Novo.

Fonte : Inforpress