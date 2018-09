Porto Grande: PJ apreende cannabis e cocaína e detém três homens

14/09/2018 14:43 - Modificado em 14/09/2018 14:43

A PJ deteve, hoje, no Porto Grande de S. Vicente, três homens na posse de 12,750 kg de cannabis e 11 gramas de cocaína. Em comunicado a PJ esclarece que a droga estava acondicionada em 25 bolotas dissimuladas em duas bolsas de viagem. Os indivíduos, com idades compreendidas entre 18 e 50 anos, foram detidos numa embarcação que fazia a ligação Santiago/São Vicente, via São Nicolau.

Os detidos serão presentes, na manhã deste sábado, 15, às autoridades judiciárias competentes, para efeitos do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoais.