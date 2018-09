KIM KARDASHIAN SOFRE POR TER UM RABO GRANDE

14/09/2018 11:57 - Modificado em 14/09/2018 11:57

«CHORO TODOS OS DIAS»

Kim Kardashian confessou-se triste com o tamanho do seu rabo. Diz que o odeia!

O rabo de Kim Kardashian é, sem margem para dúvidas, o mais famoso da internet. Porém, ao que parece, Kim não se sente bem com ele.

A socialite de 37 anos confessou no último episódio de Keeping Up With The Kardashians que sofre de problemas de autoestima devido ao tamanho do seu bumbum.

Tudo aconteceu quando Kourtney, irmã mais velha da famosa família americana, começou por gozar com o tamanho do rabo da mulher de Kanye West. «Quando te sentas o teu rabo fica enorme», referiu.

Consciente de que este é um dos pontos fracos de Kim, Kris Jenner , a mãe, teve de intervir em sua defesa: «Isso não é nada agradável de se dizer».

«Ela gosta de ter o rabo grande. Não estou a dizer nada de ofensivo», respondeu novamente a irmã.

Foi aí que Kim fez a revelação de que ninguém estava à espera: «Não, não gosto! Choro por causa disso todos os dias.»

O rabo tornou-se num negócio

Apesar desta confissão chocante, a verdade é que Kim conseguiu tornar o seu rabo num negócio bastante rentável.

Criou a sua própria marca com diversos artigos onde o seu rabo está em destaque. Desde isqueiros, capas para telemóvel, bonés, t-shirts, canecas…de tudo um pouco.

A estrela americana até tem os seus próprios «Kimojis» (e não é preciso voltar a referir a parte do corpo que mais se destaca).