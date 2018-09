Novos iPhone: Apple aposta no maior ecrã de sempre

14/09/2018 11:07 - Modificado em 14/09/2018 11:07

“Hoje vamos levar o iPhone X para outro nível”, começa por dizer Tim Cook no início da apresentação do novo iPhone, esta quarta-feira, antes de passar a palavra ao responsável pela habitual dos iPhone.

Já há poucas surpresas, depois de tantos leaks e rumores. O primeiro a ser apresentado foi o iPhone Xs, que tem 5,8 polegadas, mas quando comparado com o iPhone 8 Plus parece bem mais compacto. A “surpresa” (que pouco o é) vai para o iPhone X Max, com um ecrã OLED de 6,5 polegadas, Super Retina, que graças à reduzida moldura do iPhone parece ainda maior do que é. A partir de agora, este é o maior iPhone da linha de smartphones da Apple.

A marca aumentou a certificação de resistência à água, passando agora para a IP68, que na prática permite ter o telefone submerso durante dois minutos, refere a marca. Face ID tem um algoritmo agora mais rápido, para poder desbloquear o telefone mais depressa. A Apple é ambiciosa, diz que este é o “sistema de autenticação facial mais seguro de qualquer smartphone”.

O novo processador chama-se A12 Bionic, com a Apple a explicar que tem 6,9 mil milhões de transístores. O discurso é o habitual: a evolução permitirá otimizar a bateria do iPhone, tendo sido desenhado de propósito para os novos terminais. Segundo a Apple, quando é conjugado com o novo iOS, o 12, permitirá navegar pelas aplicações até “30% mais depressa”.

A nova geração de motor neuronal incluída neste processador tira partido de machine learning, que, segundo a marca, otimizará a experiência dos animojis e também as imagens tiradas com a câmara do iPhone.