URDI 2018 ganhou mais um dia

14/09/2018 00:07 - Modificado em 14/09/2018 00:13

Tendo como tema base a “Importância” que o Centro Nacional de Artesanato, fundado por Bela Duarte, Luísa Queirós e Manuel Figueira, teve na “criação da identidade visual cabo-verdiana”, a URDI 2018 ocorrerá entre 28 de Novembro e 2 de Dezembro.

De acordo com Irlando Ferreira, “pretende-se analisar como esta instituição e como esse núcleo de cabo-verdianos olhavam para o território e para a comunidade enquanto matéria de estudo e multiplicação de saberes, assim como a ampliação da nossa realidade”.

A feira de artesanato e design promete novas surpresas, de forma a mostrar o imenso potencial dos artistas e do povo cabo-verdiano.

Das actividades programadas para este ano teremos o “Boka panu”, um concurso que tem como tema “O padrão da panaria cabo-verdiana enquanto matéria criativa”. Parte-se da matriz tradicional para convidar designers, artesãos, arquitectos e outros criativos para novas abordagens à panaria nacional, com propostas e reflexões profundas tendo em vista o seu enriquecimento, sobretudo no caso do design, adiantou o director do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD).

O prazo de inscrição no concurso termina a 28 Setembro e as propostas serão seleccionadas pelo júri que será composto por um máximo de 15 elementos. Está previsto que tal selecção acontecerá a 5 de Outubro e a melhor peça será premiada com 60 mil escudos e exposta durante o evento.

Os projectos seleccionados, segundo a mesma fonte, terão a execução das peças com custos assumidos pela organização do evento e ainda vão estar em exposição no “Salão de Design-Created in Cabo Verde”, realizado no âmbito da URDI.

As peças também passam a fazer parte do espólio do CNAD e de um catálogo a ser editado no próximo ano. Conta-se ainda, conforme Irlando Ferreira, com a possibilidade de comercialização das obras, a ser feita “em consenso com os criadores”.